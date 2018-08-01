Председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков назвал ошибкой выдвижение Ростислава Мурзагулова в муниципальные депутаты горсовета Красногорска и пообещал отозвать его кандидатуру.

В своем Телеграм-канале политик сообщил, что партия получила ранее неизвестную информацию об участии Мурзагулова «в использовании административного ресурса» на президентских выборах 2018 года.

Ранее из-за Мурзагулова у Гудкова возник конфликт с Алексеем Навальным, который обвинил «Партию перемен» в сотрудничестве с властями, а Мурзагулова назвал «единороссовским ворьем», — напоминает издание Медуза.

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