Дмитрий Гудков назвал ошибкой выдвижение Ростислава Мурзагулова в муниципальные депутаты горсовета Красногорска
Председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков назвал ошибкой выдвижение Ростислава Мурзагулова в муниципальные депутаты горсовета Красногорска и пообещал отозвать его кандидатуру.
В своем Телеграм-канале политик сообщил, что партия получила ранее неизвестную информацию об участии Мурзагулова «в использовании административного ресурса» на президентских выборах 2018 года.
Ранее из-за Мурзагулова у Гудкова возник конфликт с Алексеем Навальным, который обвинил «Партию перемен» в сотрудничестве с властями, а Мурзагулова назвал «единороссовским ворьем», — напоминает издание Медуза.
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Комментарии3
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antiboh 01 августа 2018 | 10:38
и пообещал отозвать его кандидатуру.//
О как!
y3emen1 01 августа 2018 | 10:45
да, расковырял лёха, однако...
vatanen 01 августа 2018 | 10:59
Дмитрий, тщательнее надо работать. Отмежуйтесь лучше от Собчак. Будете лучше выглядеть.