Джулиан Ассанж в ближайшее время может покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем
Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж в ближайшее время может покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем, — сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на информированные источники.
Британия и Эквадор ведут переговоры о дальнейшей судьбе Ассанжа. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть территорию посольства, однако Эквадор требует гарантий — жизнь основателя «Викиликс» не должна подвергаться опасности.
Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит длительный тюремный срок или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Комментарии3
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sokal123 01 августа 2018 | 10:59
Давно пора Старому Службисту выходить из посольства ,что бы сесть надолго и прочно. Нельзя быть таким продажным и так любить деньги.
seryj_wolk 01 августа 2018 | 11:00
Не думаю, что американцы его казнят, но посидеть изрядно придется. Это событие принесет новые сенсации о вмешательстве рфиков во внутренние дела стран Запада. Следствием станут новые санкции, делающие глиняные ножки крепче, но не прочнее.
andre_klimov 01 августа 2018 | 11:01
Никаких гарантий не давать - и пусть засирает посольство и дальше. Дали убежище? Теперь это - ваша проблема, товарищь Ленин :))