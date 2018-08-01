Сотрудники полиции опознали тело журналиста «Аргументов и фактов» Сергея Грачева, пропавшего 21 июля, — сообщил шеф-редактор интернет-службы издания Владимир Шушкин на своей странице в Фейсбуке. По его словам, подробности происшествия до сих пор неизвестны.

38-летний Грачев находился в Нижнем Новгороде в служебной командировке. В последний раз его видели выходящим из гостиницы 21-го июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения человека.