К убийству российской съемочной группы в ЦАР могут быть причастны боевики повстанческого движения «Селека»

К убийству российской съемочной группы в Центральной Африке могут быть причастны боевики повстанческого движения «Селека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей Центральноафриканской республики.

В составе группы были журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм о российских наемниках из ЧВК Вагнера для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Миссия ООН в Центральноафриканской республике поможет в расследовании гибели российских граждан, — сообщил РИА представитель миссии Владимир Монтейро. По его словам, миссия направит группу полицейских. Они присоединятся к местной полиции, которая уже ведет расследование.