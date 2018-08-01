Первый тур российского футбольного чемпионата стал самым посещаемым в истории
Первый тур российского футбольного чемпионата, который закончился матчем Крылья Советов – ЦСКА, стал самым посещаемым в истории.
В Самаре на новый стадион пришло почти 40 000 болельщиков. В среднем в этом туре на играх побывало больше 21 тысячи человек. Этот показатель стал лучшим среди первых туров и третьим в истории. Первое место с большим отрывом занимает заключительный тур только что закончившегося чемпионата, когда этот показатель составил почти 28 тысяч. Забитых мячей многочисленная публика не увидела и это была третья нулевая ничья в туре, тогда как за весь чемпионат мира команды ушли с поля без голов только один раз, кстати при участии будущих чемпионов мира — французов. ЦСКА перед игрой потерял уехавшего в Бразилию Витиньо и остался с одним нападающим – Федором Чаловым. Абель Эрнанедес, который уже согласился перейти в ЦСКА, не прошел медосмотр и Евгению Гинеру предстоит искать другие варианты.
Второй тур чемпионата России по футболу начнется в пятницу третьего августа матчем Динамо — Рубин.
Комментарии6
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hastings 01 августа 2018 | 10:13
А как некоторые незалежные товарищи призывали к бойкоту :( А люди на плевали на пропаганду и пришли к нам.
igemon 01 августа 2018 | 10:28
и что они там увидели? восемь голов в восьми матчах? после ЧМ смотреть на эту тягомотину было невозможно...
ze_danil 01 августа 2018 | 10:29
бюджетников гонят как обычно
типа показать что мундиальные стадионы нужны и полезны
надолго чиновничьего рвения не хватит
skuull 01 августа 2018 | 10:31
ze_danil: Под дулами автоматов, наверное?)))
mews Михаил Степанцов 01 августа 2018 | 10:58
ze_danil, бюджетников никто не гонит. Всё объясняется естественными причинами.
Оказался я этим летом в родном городе. Ну, думаю, зато на футбол схожу. Прихожу в кассу за билетом за день, как обычно - а их нет. Из разговоров понял, что их раскупили, чтобы посмотреть на новый стадион люди, даже иногда не знавшие, с кем наши играют в первом матче. Увидев ажиотаж, спекулянты затарились и пытались продать втридорога, продали не всё, но остатки-то у них на руках. Наконец, гости не выкупили все свои билеты, осталась отдельная трибуна пустая, так те билеты практически задарма отдавали. Так и набрался почти полный стадион.
Еще максимум один тур на новых стадионах - и всё закончится.
grossalexis082018 01 августа 2018 | 11:03
Да это толпа любопытных селян-ращкованинов пришла посмотреть - на что это их налоги просрали. Есть еще слабая надежда попить пивка на стадионе и не получить за это в рыло от мента.
Сколько будет ходить народу станет ясно к туру пятому-шестому, а самое интересное - сколько еще клубов объявят себя банкротами до окончания первого круга.