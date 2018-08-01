Первый тур российского футбольного чемпионата стал самым посещаемым в истории

Первый тур российского футбольного чемпионата, который закончился матчем Крылья Советов – ЦСКА, стал самым посещаемым в истории.

В Самаре на новый стадион пришло почти 40 000 болельщиков. В среднем в этом туре на играх побывало больше 21 тысячи человек. Этот показатель стал лучшим среди первых туров и третьим в истории. Первое место с большим отрывом занимает заключительный тур только что закончившегося чемпионата, когда этот показатель составил почти 28 тысяч. Забитых мячей многочисленная публика не увидела и это была третья нулевая ничья в туре, тогда как за весь чемпионат мира команды ушли с поля без голов только один раз, кстати при участии будущих чемпионов мира — французов. ЦСКА перед игрой потерял уехавшего в Бразилию Витиньо и остался с одним нападающим – Федором Чаловым. Абель Эрнанедес, который уже согласился перейти в ЦСКА, не прошел медосмотр и Евгению Гинеру предстоит искать другие варианты.

Второй тур чемпионата России по футболу начнется в пятницу третьего августа матчем Динамо — Рубин.