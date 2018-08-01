Z Архив новостей новости
5 29 6 2446
10:03, 01 августа 2018

В Краснодарском крае могут построить дорогу стоимостью более чем 1 триллион рублей

Если проект будет реализован, трасса станет самой дорогой в России, сообщают «Ведомости».

Четырехполосная скоростная дорога должна заменить собой узкий горный серпантин, который сейчас соединяет Сочи с курортным поселком Джубга. Концепцию строительства дороги разработал Росавтодор, об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника. В агентстве проект называют «реконструкцией». Согласно замыслу, новая дорога протяженностью примерно 120 километров сможет сократить путь между населенными пунктами на несколько часов. Как отметил один из собеседников издания, «идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег». Проезд по магистрали планируют сделать бесплатным.

Беспрецедентная стоимость проекта объясняется сложностью его реализации – строительство предполагает проведение десятков тоннелей, возведение мостов и эстакад. Оплачиваться это все будет не только из бюджетных денег – власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства.

По данным «Ведомостей», интерес к проекту уже проявила компания Аркадия Ротенберга, однако представители миллиардера пока эту информацию не подтвердили.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 10:06


Россия под руководством нацдилера становится мировым лидером в строительстве дорог и мостов.
Народонаселение должно скинуться на самую дорогую в мире дорогу!

patrikk_1 01 августа 2018 | 10:13

В Краснодарском крае могут построить дорогу стоимостью более чем 1 триллион рублей...

Где про деньги, там и жидобандера. Сейчас начнут заламывать руки и лить крокодиловые слёзы о разворованных деньгах.

speculyant 01 августа 2018 | 10:18

patrikk_1: где про деньги-там и роттенберг.... он жидобандера чтоле? Ну жидо-допустим. Но бандера??? ;0)))

boooben 01 августа 2018 | 10:22

Не могут. Освоить триллион - могут. А дорогу построить за триллион - никогда.

sensei54 01 августа 2018 | 10:22

speculyant: Служивый по бумажке шпарит.
Получит новую, будет писать, например, "русиш швайн".

vasyakirin 01 августа 2018 | 10:34

speculyant: Как раз эту дорогу и нужно было строить платную, из внебюджетных источников!
а серпантин оставить бюджетным.
А то ведь как с ростовской трассой будет, поставят на федеральной трассе шлагбаум, а наспех построенную объездную объявят бюджетной и будут бабло с Госинфраструктуры стричь...

antiboh 01 августа 2018 | 10:45

интерес к проекту уже проявила компания Аркадия Рот..//
Так под него ,точнее под его дружка, это и делается..

sergei_tn 01 августа 2018 | 10:25

patrikk_1: Ты сам-то веришь в тот бред, который здесь несешь :)

galina6837 01 августа 2018 | 10:39

patrikk_1:
дороги строят для развития экономики страны, а не для комфорта малой социальной группы олигархов
Джубга - это не житница, и не градообразующее предприятие.
У олигархов отняли возможность отдыхать на настоящем Лазурном берегу и они решили создать себе аналог в России. Да и пожалуйста.
Но почему за наш счёт?

dorin1987 01 августа 2018 | 11:05

_: /жидобандера. Сейчас начнут заламывать руки и лить крокодиловые слёзы о разворованных деньгах./ - А чего вдруг кто-то будет лить слезы о деньгах населения РФ? Самому населению РФ пофиг - тем более тем, на кого это население РФ помои льет :)

drgonish 01 августа 2018 | 10:29

mikhail_spb_:
Нищебродский мост. За километр дешевле, чем кольцевая вокруг Москвы.

ura_russians 01 августа 2018 | 10:31

mikhail_spb_: Россия под руководством нацдилера становится мировым лидером в строительстве дорог и мостов.
—-

а в бандеростане мост через речку 25 лет строят, Порось торжественно открывает дорожные знаки и покраску туалета у дороги.
:)))))

зато цэ эуропа!

drgonish 01 августа 2018 | 10:48

ura_russians:
[мост через речку 25 лет строят]

Вот этот штоле?
https://ok.ru/video/372212369941

sergirusso 01 августа 2018 | 10:06

А я и за два триллиона могу....

meteor1908 01 августа 2018 | 10:06

Денег нет, но мы держимся! Дядя Вова, мы с тобой!

(комментарий скрыт)

i_c_e 01 августа 2018 | 10:15

Хрень какая-то. Там даже железка идёт. По тамошним меркам А-147 очень даже приличная дорога. Ну, повторяющая берег. Лимузин на высокой скорости не вписывается? Я понимаю ещё какой Псебай с Сочи соединить, ожидая что туристы со Ставрополья ломанутся и зимой и летом.

kulikdim 01 августа 2018 | 10:17

Программа бескровного уничтожения лишнего населения давным-давно на марше, если кто ещё не заметил.

* но "олигархов-друзей путина", силовиков и членов партии воров и жуликов это, увы, никак не коснётся.

nikvol 01 августа 2018 | 10:24

Давно пора, месяц назад ездил в Абхазию - от Джубги до Адлера 6 часов по пробкам. Какой смысл в хороших трассах Сочи, если до них ползти надо?

fessgray 01 августа 2018 | 10:34

nikvol: нужно ЖД сообщение развивать. Чтобы ветки в каждый населенный пункт. ЖД без пробок.

i_c_e 01 августа 2018 | 10:52

nikvol: Вообще-то около Адлера аэропорт есть, и вся Абхазия триллиона не стоит. Но кому что нравится, наверное, и 300 км с ветерком по туннелям может доставить удовольствие. С другой стороны, конечно, «прямую» дорогу между Прасковеевкой и Бочаровым ручьём можно рассматривать и как «государственную необходимость». Не всегда на вертолёте безопасно.

yralez 01 августа 2018 | 10:27

Денежки стариков банда путинская уже пригрела.

doxerom 01 августа 2018 | 10:29

А не проще ли сразу вложить этот триллион в строительство газовых печей. Газ есть, тем более он народное достояние. Сколько на каждого нужно кубометров газа можно узнать у немцев.

drgonish 01 августа 2018 | 10:40

doxerom:

Типичный истерический коммент эховской аудитории.
- Россия построит новую, дорогую дорогу.
- Проще построить печи и всех нас сжечь.

vedma2017 01 августа 2018 | 10:34

Где-то рядом с прасковеевким дворцом ?
А там, где путинских дворцов нет, ни дороги не нужны, ни машины ...

lager23 01 августа 2018 | 10:37

Мегапроекты микромозгов...

(комментарий скрыт)

pulalala 01 августа 2018 | 10:44

Вротенбергу - которого душат очередные санкции,
кремляди подарили новую успокоительную конфетку.
И инструкцию к ней - сосать!
Вротенбергу не впервой.


keg 01 августа 2018 | 10:48

Ротенберг - генеральный подрядчик госбюджета России....

margosher 01 августа 2018 | 10:59

Неделю назад проехала по этой трассе в ту и другую сторону. Ну, повороты. Но они достаточно длинные, не такие крутые, не над обрывами. Если бы не пробка на пустом месте перед Туапсе, где мы простояли 3,5 часа... Но это работа ДПС. А чтобы, как на Лазурном берегу, надо, чтобы в море канализацию не сливали. Очистные сооружения надо строить на побережье в первую очередь, чтобы люди не болели после купания в море.

vasyakirin 01 августа 2018 | 11:06

margosher: Очистные из бюджета им жирно будет, ввели курортный сбор пусть укладываются теперь!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 6310 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 92 6 11859 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 304 6 25575 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как в Штатах работает закон «Стоять на своём» Убийца отца трёх детей даже не взят под стражу – он действовал в пределах закона, говорит шериф округа Пинеллас, штата Флорида Боб Гуальтьери. Это странно звучит, но это так…

5 75 6 15219 25.07
Kсша, законодательство, общество, преступность, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 102 6 10908 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Падение Гаваны Ещё вчера город был наш – брачно двуполый. Там вольно могли дышать Милонов с Мизулиной. И вот грянул переворот. В  Гавану опасно стало ездить. Над ней встала радуга…

5 291 6 57442 25.07
Kкуба, лгбт, общество, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12753 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 13546 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Мария Мотузная: Я решила, что это шутка. Но когда у меня начали обыск, я побледнела Против жительницы Барнаула возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и экстремизме…

5 258 6 95961 25.07
Kобщество, суды, политика, события
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7919 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33710 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 41 6 5049 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Воспоминания о будущем Власти лгут абсолютно про все: про пенсии и рост доходов, про войну в Украине и Сирии и про гибель наших граждан, про выполнение собственных обещаний и про честные выборы…

5 54 6 11531 25.07
Kполитика, общество, история, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 56 6 7143 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 58 6 7580 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 7727 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события

Популярное за неделю

Новости

В Центральной Африке убит журналист Орхан Джемаль и его коллеги По предварительным данным, россияне стали жертвой ограбления…

5 0 6 17167
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 87 6 155551 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 80 6 19684 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 330 6 499421 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 249 6 122757 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7150755
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3594367

Сегодня в эфире