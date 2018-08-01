В Краснодарском крае могут построить дорогу стоимостью более чем 1 триллион рублей...

Если проект будет реализован, трасса станет самой дорогой в России, сообщают «Ведомости».

Четырехполосная скоростная дорога должна заменить собой узкий горный серпантин, который сейчас соединяет Сочи с курортным поселком Джубга. Концепцию строительства дороги разработал Росавтодор, об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника. В агентстве проект называют «реконструкцией». Согласно замыслу, новая дорога протяженностью примерно 120 километров сможет сократить путь между населенными пунктами на несколько часов. Как отметил один из собеседников издания, «идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег». Проезд по магистрали планируют сделать бесплатным.

Беспрецедентная стоимость проекта объясняется сложностью его реализации – строительство предполагает проведение десятков тоннелей, возведение мостов и эстакад. Оплачиваться это все будет не только из бюджетных денег – власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства.

По данным «Ведомостей», интерес к проекту уже проявила компания Аркадия Ротенберга, однако представители миллиардера пока эту информацию не подтвердили.