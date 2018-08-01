В Краснодарском крае могут построить дорогу стоимостью более чем 1 триллион рублей
Если проект будет реализован, трасса станет самой дорогой в России, сообщают «Ведомости».
Четырехполосная скоростная дорога должна заменить собой узкий горный серпантин, который сейчас соединяет Сочи с курортным поселком Джубга. Концепцию строительства дороги разработал Росавтодор, об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника. В агентстве проект называют «реконструкцией». Согласно замыслу, новая дорога протяженностью примерно 120 километров сможет сократить путь между населенными пунктами на несколько часов. Как отметил один из собеседников издания, «идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег». Проезд по магистрали планируют сделать бесплатным.
Беспрецедентная стоимость проекта объясняется сложностью его реализации – строительство предполагает проведение десятков тоннелей, возведение мостов и эстакад. Оплачиваться это все будет не только из бюджетных денег – власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства.
По данным «Ведомостей», интерес к проекту уже проявила компания Аркадия Ротенберга, однако представители миллиардера пока эту информацию не подтвердили.
Комментарии29
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mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 10:06
Россия под руководством нацдилера становится мировым лидером в строительстве дорог и мостов.
Народонаселение должно скинуться на самую дорогую в мире дорогу!
patrikk_1 01 августа 2018 | 10:13
В Краснодарском крае могут построить дорогу стоимостью более чем 1 триллион рублей...
Где про деньги, там и жидобандера. Сейчас начнут заламывать руки и лить крокодиловые слёзы о разворованных деньгах.
speculyant 01 августа 2018 | 10:18
patrikk_1: где про деньги-там и роттенберг.... он жидобандера чтоле? Ну жидо-допустим. Но бандера??? ;0)))
boooben 01 августа 2018 | 10:22
Не могут. Освоить триллион - могут. А дорогу построить за триллион - никогда.
sensei54 01 августа 2018 | 10:22
speculyant: Служивый по бумажке шпарит.
Получит новую, будет писать, например, "русиш швайн".
vasyakirin 01 августа 2018 | 10:34
speculyant: Как раз эту дорогу и нужно было строить платную, из внебюджетных источников!
а серпантин оставить бюджетным.
А то ведь как с ростовской трассой будет, поставят на федеральной трассе шлагбаум, а наспех построенную объездную объявят бюджетной и будут бабло с Госинфраструктуры стричь...
antiboh 01 августа 2018 | 10:45
интерес к проекту уже проявила компания Аркадия Рот..//
Так под него ,точнее под его дружка, это и делается..
sergei_tn 01 августа 2018 | 10:25
patrikk_1: Ты сам-то веришь в тот бред, который здесь несешь :)
galina6837 01 августа 2018 | 10:39
patrikk_1:
дороги строят для развития экономики страны, а не для комфорта малой социальной группы олигархов
Джубга - это не житница, и не градообразующее предприятие.
У олигархов отняли возможность отдыхать на настоящем Лазурном берегу и они решили создать себе аналог в России. Да и пожалуйста.
Но почему за наш счёт?
dorin1987 01 августа 2018 | 11:05
_: /жидобандера. Сейчас начнут заламывать руки и лить крокодиловые слёзы о разворованных деньгах./ - А чего вдруг кто-то будет лить слезы о деньгах населения РФ? Самому населению РФ пофиг - тем более тем, на кого это население РФ помои льет :)
drgonish 01 августа 2018 | 10:29
mikhail_spb_:
Нищебродский мост. За километр дешевле, чем кольцевая вокруг Москвы.
ura_russians 01 августа 2018 | 10:31
mikhail_spb_: Россия под руководством нацдилера становится мировым лидером в строительстве дорог и мостов.
—-
а в бандеростане мост через речку 25 лет строят, Порось торжественно открывает дорожные знаки и покраску туалета у дороги.
:)))))
зато цэ эуропа!
drgonish 01 августа 2018 | 10:48
ura_russians:
[мост через речку 25 лет строят]
Вот этот штоле?
https://ok.ru/video/372212369941
sergirusso 01 августа 2018 | 10:06
А я и за два триллиона могу....
meteor1908 01 августа 2018 | 10:06
Денег нет, но мы держимся! Дядя Вова, мы с тобой!
i_c_e 01 августа 2018 | 10:15
Хрень какая-то. Там даже железка идёт. По тамошним меркам А-147 очень даже приличная дорога. Ну, повторяющая берег. Лимузин на высокой скорости не вписывается? Я понимаю ещё какой Псебай с Сочи соединить, ожидая что туристы со Ставрополья ломанутся и зимой и летом.
kulikdim 01 августа 2018 | 10:17
Программа бескровного уничтожения лишнего населения давным-давно на марше, если кто ещё не заметил.
* но "олигархов-друзей путина", силовиков и членов партии воров и жуликов это, увы, никак не коснётся.
nikvol 01 августа 2018 | 10:24
Давно пора, месяц назад ездил в Абхазию - от Джубги до Адлера 6 часов по пробкам. Какой смысл в хороших трассах Сочи, если до них ползти надо?
fessgray 01 августа 2018 | 10:34
nikvol: нужно ЖД сообщение развивать. Чтобы ветки в каждый населенный пункт. ЖД без пробок.
i_c_e 01 августа 2018 | 10:52
nikvol: Вообще-то около Адлера аэропорт есть, и вся Абхазия триллиона не стоит. Но кому что нравится, наверное, и 300 км с ветерком по туннелям может доставить удовольствие. С другой стороны, конечно, «прямую» дорогу между Прасковеевкой и Бочаровым ручьём можно рассматривать и как «государственную необходимость». Не всегда на вертолёте безопасно.
yralez 01 августа 2018 | 10:27
Денежки стариков банда путинская уже пригрела.
doxerom 01 августа 2018 | 10:29
А не проще ли сразу вложить этот триллион в строительство газовых печей. Газ есть, тем более он народное достояние. Сколько на каждого нужно кубометров газа можно узнать у немцев.
drgonish 01 августа 2018 | 10:40
doxerom:
Типичный истерический коммент эховской аудитории.
- Россия построит новую, дорогую дорогу.
- Проще построить печи и всех нас сжечь.
vedma2017 01 августа 2018 | 10:34
Где-то рядом с прасковеевким дворцом ?
А там, где путинских дворцов нет, ни дороги не нужны, ни машины ...
lager23 01 августа 2018 | 10:37
Мегапроекты микромозгов...
pulalala 01 августа 2018 | 10:44
Вротенбергу - которого душат очередные санкции,
кремляди подарили новую успокоительную конфетку.
И инструкцию к ней - сосать!
Вротенбергу не впервой.
keg 01 августа 2018 | 10:48
Ротенберг - генеральный подрядчик госбюджета России....
margosher 01 августа 2018 | 10:59
Неделю назад проехала по этой трассе в ту и другую сторону. Ну, повороты. Но они достаточно длинные, не такие крутые, не над обрывами. Если бы не пробка на пустом месте перед Туапсе, где мы простояли 3,5 часа... Но это работа ДПС. А чтобы, как на Лазурном берегу, надо, чтобы в море канализацию не сливали. Очистные сооружения надо строить на побережье в первую очередь, чтобы люди не болели после купания в море.
vasyakirin 01 августа 2018 | 11:06
margosher: Очистные из бюджета им жирно будет, ввели курортный сбор пусть укладываются теперь!