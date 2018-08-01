Суд арестовал двух офицеров ФСБ, которые участвовали в масштабном антикоррупционном расследовании во ФСИН

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров ФСБ, которые участвовали в масштабном антикоррупционном расследовании в Федеральной службе исполнения наказаний. Самих контрразведчиков обвинили в крупном мошенничестве.

Майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков из элитного подразделения ФСБ – управления «М» — оказались в СИЗО «Лефортово» по соседству с теми, кого они разрабатывали, пишет «КоммерсантЪ». Их дело ведет Главное следственное управление СКР. В материалах говорится, что два года назад оба арестованных участвовали в афере по отчуждению половины активов коммерческой структуры, которая владела небольшим строительным рынком у станции метро «Волгоградский проспект». При этом поначалу, по сведениям газеты, оперативники оставались на свободе. Управление, в котором служили Струков и Никитюк, курирует борьбу с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и службе приставов. По некоторым данным, оба сотрудника ФСБ принимали непосредственное участие практически во всех недавних громких разоблачениях в тюремном ведомстве. Они входили в группу по делу о мошенничестве с электронными браслетами экс-главы службы Александра Реймера. Кроме того, участвовали в сборе информации на заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. А Никитюк, по некоторым данным, даже задерживал высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства на его катере в подмосковном яхт-клубе.

Никитюк и Струков были награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы. При этом, по словам людей из их окружения, офицеры жили достаточно скромно. Своей вины они не признают.