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10:01, 01 августа 2018

Суд арестовал двух офицеров ФСБ, которые участвовали в масштабном антикоррупционном расследовании во ФСИН

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров ФСБ, которые участвовали в масштабном антикоррупционном расследовании в Федеральной службе исполнения наказаний. Самих контрразведчиков обвинили в крупном мошенничестве.

Майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков из элитного подразделения ФСБ – управления «М» — оказались в СИЗО «Лефортово» по соседству с теми, кого они разрабатывали, пишет «КоммерсантЪ». Их дело ведет Главное следственное управление СКР. В материалах говорится, что два года назад оба арестованных участвовали в афере по отчуждению половины активов коммерческой структуры, которая владела небольшим строительным рынком у станции метро «Волгоградский проспект». При этом поначалу, по сведениям газеты, оперативники оставались на свободе. Управление, в котором служили Струков и Никитюк, курирует борьбу с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и службе приставов. По некоторым данным, оба сотрудника ФСБ принимали непосредственное участие практически во всех недавних громких разоблачениях в тюремном ведомстве. Они входили в группу по делу о мошенничестве с электронными браслетами экс-главы службы Александра Реймера. Кроме того, участвовали в сборе информации на заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. А Никитюк, по некоторым данным, даже задерживал высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства на его катере в подмосковном яхт-клубе.

Никитюк и Струков были награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы. При этом, по словам людей из их окружения, офицеры жили достаточно скромно. Своей вины они не признают.

Комментарии

14

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mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 10:08


То есть в данном случае вертухаи оказались сильнее чекистов.
Отбили их атаку и взяли в плен двух нападавших чекистов.

patrikk_1 01 августа 2018 | 10:10

Орхан Джемаль имел большой опыт работы в горячих точках, — рассказал «Эху Москвы» издатель Новой газеты Дмитрий Муратов...

Ну правильно, ведь тонет не тот кто плавать не умеет, такие в воду не заходят, а сидят тихо на берегу или плещутся возле берега. Тонут как раз таки пловцы. Орхан Джамаль считал себя большим военным корреспондентом, вот и попал как кур во щи.

lager23 01 августа 2018 | 10:30

patrikk_1: Когда уходят герои, на арену выходят клоуны...

efilika 01 августа 2018 | 10:56

lager23: в нашем случае - дебилы.

bor_borg 01 августа 2018 | 10:34

patrikk_1: о ощип

kolorlon 01 августа 2018 | 11:01

patrikk_1: Эт ты о ком и о чём высказался? Закусывать надо!!!

zurich_106 01 августа 2018 | 11:03

patrikk_1: В "Селеке" нет арабов, это местные террористы- ополченцы, их лидер был президеном страны с 13 по 14 год

nitinol 01 августа 2018 | 10:34

Ситуация в стране всё чудесатее и чудесатее. Кто мощнее, вертухаи или НКВДшники? Следующим президентом будет чел из вертухаев? Будем посмотеть...

zztop1960 01 августа 2018 | 10:50

nitinol: Уйдёт от власти НКВДшник Путин , проводящий тайные , гибридные операции без опозновательных знаков по всему миру , придёт президент- вертухай , вокруг России настроят вышек , колючую проволоку , всех закроют и начнут закрывать всю Россию. А если проктолог станет президентом РФ ?

ze_danil 01 августа 2018 | 10:34

mikhail_spb_: дык на святое покусились, сам православный Боженька от них отвернулся за это

yralez 01 августа 2018 | 10:31

Какие проблемы.....надо еще создать секретную службу с громадными окладами и ГЛАВНОЕ !!! с выходом на пенсию в 25 лет !!!.
А то чекисты к 35 годам столько наворовывают..... мы .уже не в состоянии их содержать

goodman 01 августа 2018 | 10:33

"Не ходите, дети, в Африку гулять!" Ну не сделать честной карьеры в силовых структурах! Вот тем молодым оболваненым молодым людям подумать бы. Да и всем нашим людям тоже не мешало бы! Общенародная обструкция и изоляция!

ed10075 01 августа 2018 | 10:38

Чекисты занялись самоедство? В смысле - сами себя пожирают? Приятного аппетита!

y3emen1 01 августа 2018 | 10:51

чекизьм-героизьм близнецы -братья, так же как герой -миллионер

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