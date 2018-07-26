Нападение на российскую съемочную группу в ЦАР могли совершить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека»

Нападение на российскую съемочную группу в Центральноафриканской республике могли совершить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека» – об этом сообщило местное радио со ссылкой на источники в силовых структурах.

В результате нападения погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. В Африку они прилетели по заданию Центра управления расследованиями, которые снимают документальный фильм о ЧВК Вагнера.

По данным местных властей, перед убийством группу захватили примерно 10 человек, которые говорили по-арабски.

Орхан Джемаль имел большой опыт работы в горячих точках, — рассказал «Эху Москвы» издатель Новой газеты Дмитрий Муратов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с убийством, и планирует отправить в Центральноафриканскую республику запросы о правовой помощи. Тела погибших уже доставили в столицу Банги, и в ближайшее время их планируется отправить в Россию.