Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, объявил голодовку в Иркутской колонии №3 из-за «необоснованного помещения в штрафной изолятор» – сообщила в Фейсбуке адвокат Роза Магомедова.

Она рассказала Интерфаксу, что Дадаев голодает уже 12 суток. И еще 17 заключенных ИК-3 объявили голодовку из-за того, что в колонии закрыли мечеть, и «администрация пытается перенести ее в помещение в синагогу».