Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, объявил голодовку в Иркутской колонии №
Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, объявил голодовку в Иркутской колонии №3 из-за «необоснованного помещения в штрафной изолятор» – сообщила в Фейсбуке адвокат Роза Магомедова.
Она рассказала Интерфаксу, что Дадаев голодает уже 12 суток. И еще 17 заключенных ИК-3 объявили голодовку из-за того, что в колонии закрыли мечеть, и «администрация пытается перенести ее в помещение в синагогу».
Комментарии4
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mikescholar 01 августа 2018 | 09:40
Администрация пытается перенести мечеть в помещение синагоги, которая уже много лет ютится в красном уголке под бюстом Дзержинского.
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 09:41
mikescholar: Мне одному плевать, сдохнет макака от голода или нет? Хоть не нужно будет аульно-горную абизянку кормить на наши налоги.
danko_voila 01 августа 2018 | 09:44
ukradennaya_pensiya: за ваши налоги Петю парашу кормят.
patrikk_1 01 августа 2018 | 09:41
Российские журналисты могли быть убиты в Центральноафриканской республике боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека»...
Орхан Джемаль наверное не в обиде, ведь он был из тех людей, кто понимал ИГИЛ, из тех кто хоть как-то оправдывал их государственное строительство. Говорил, что при становлении великого государства, такого как СССР или ДАИШ (ИГИЛ), вначале невозможно обойтись без крови.