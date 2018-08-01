Ранние арбузы, которые продаются в торговых точках России, безопасны
К такому выводу пришли эксперты Роскачества. Они закупали арбузы в разных местах — супермаркетах, на рынках, развалах и даже с машин.
Арбузы были проверены по рекордному количеству показателей. Превышения по пестицидам, тяжелым металлам и токсичным элементам не обнаружено. Кроме того, не выявлено никаких заболеваний.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 01 августа 2018 | 09:36
Помню, много лет назад был классный заголовок в МК - "Полосатые идут на Москву".
ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 09:37
Кто ж сейчас верит коррумпированному государству? Согласно их мнению, небось, в "Зимней вишне" тоже все было безопасно.