Ранние арбузы, которые продаются в торговых точках России, безопасны

К такому выводу пришли эксперты Роскачества. Они закупали арбузы в разных местах — супермаркетах, на рынках, развалах и даже с машин.

Арбузы были проверены по рекордному количеству показателей. Превышения по пестицидам, тяжелым металлам и токсичным элементам не обнаружено. Кроме того, не выявлено никаких заболеваний.