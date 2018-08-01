США, Россия и Китай стали лидерами по количеству кибератак, совершенных на криптовалютной бирже, — сообщает в своем исследовании компания «Group-IB» – она занимается расследованием и предотвращением кибер-преступлений.

Антирекорд установлен в январе 2018 года – из-за повышенного интереса к криптовалютам и блок-чейн-индустрии, количество инцидентов за месяц выросло почти на 700% по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года.

По мнению специалистов, большинство взломов связано с халатным отношением клиентов крипто-бирж к безопасности личных кабинетов.