Кемеровский областной суд оставил под арестом Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТЦ Зимняя вишня
Кемеровский областной суд оставил под арестом Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в торговом центре Зимняя вишня. Бурсину предъявлено обвинение в халатности. Он арестован по ходатайству следствия до 7 сентября.
Следователи считают, что Бурсин может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства по делу. Позицию следователя поддержали представители потерпевших, — сообщает ТАСС.
Комментарии1
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ukradennaya_pensiya 01 августа 2018 | 09:39
Нашли крайнего? А контролирующие органы какую ответственность понесут? А Тулеев? А Путин, который во главе этой системы?
Я инспектор пожарной охраны,
Продавец детских жизней за взятки,
Мне начальство по мзде ставит планы,
А проценты со взяток так сладки…
Ну и что, что сгорели люди?
Ведь страна себе может позволить
Загубить пару сотен судеб,
А меня могут шефы уволить!
А мне надо платить кредиты,
Избегать долгового плена,
Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!
Так устроена наша система!
Скажу больше: Брать точно надо!
Если я отпущу «клиента»,
То там будут стоять базы НАТО,
Силы вражеского контингента!
А врагов, чтобы им стало пусто,
Победим мощью наших традиций!
Так что, люди, несите «капусту»,
Для пожарных, врачей и полиций.
И ведь я не при чем. Понимаешь:
Повелось это с древней Руси!
Если должность у нас занимаешь -
То бери!! И наверх заноси…