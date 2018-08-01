Кемеровский областной суд оставил под арестом Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в ТЦ Зимняя вишня

Кемеровский областной суд оставил под арестом Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в торговом центре Зимняя вишня. Бурсину предъявлено обвинение в халатности. Он арестован по ходатайству следствия до 7 сентября.

Следователи считают, что Бурсин может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства по делу. Позицию следователя поддержали представители потерпевших, — сообщает ТАСС.