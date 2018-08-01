Российские журналисты могли быть убиты в ЦАР боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека»

Российские журналисты могли быть убиты в Центральноафриканской республике боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека». Об этом сообщает местное радио со ссылкой на источники в силовых структурах.

По официальным данным, российская съемочная группа отправилась на джипе на север страны для съемок репортажей в полевых условиях. Журналистов захватили и убили неизвестные. Нападавших было около 10 человек, они говорили по-арабски, — сообщает Ассошиэйтед-пресс.

Погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм о ЧВК «Вагнера» совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Ходорковский пообещал приложить усилия к тому, чтобы виновные были установлены.