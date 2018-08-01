Сегодня станет известен соперник Спартака по третьему квалификационному раунду Лиги Чемпионов

Сегодня по итогам матча между швейцарским Базелем и греческим ПАОКом станет известен соперник Спартака по третьему квалификационному раунду Лиги Чемпионов.

В первом матче в Греции ПАОК сумел победить 2:1, но запаса на ответную встречу себе не создал. На 80 минуте обладатель швейцарского паспорта серб Александр Прийович забил в ворота Базеля второй мяч, но благостная картина существовала недолго. В одной из редких атак швейцарцы один гол отыграли и тем самым кардинально поменяли ситуацию. Теперь в домашнем мачте им будет достаточно забить всего один раз при условии, что они ничего не пропустят. Номинально в этой паре Базель должен быть фаворитом. В прошлом сезоне команда вышла из группы в Лиге Чемпионов, опередив ЦСКА и Бенфику, но перед началом этого клуб потерял чуть ли не весь первый состав. Наиграть новую команду возможности не было и в Салониках Базель выглядел довольно скучно, так что забитый гол может и не помочь.

Первый матч между Спартаком и победителем пары Базель ПОК пройдет 8 августа.