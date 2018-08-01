Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный

Это коснется огромного количества людей, — говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев: «Традиционно поездки из Подмосковья в Москву и наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам, к друзьям, к местам лечения, отдыха важны для всех жителей. Просьбы обеспечить такую возможность часто звучали на встречах на различных территориях. Эту льготу в Подмосковье с 1 августа смогут получить порядка 1 миллиона 200 тысяч человек».

Право на бесплатный проезд также получают почетные доноры, родители детей-инвалидов, многодетные родители и опекуны детей-сирот.