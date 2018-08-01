Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный
Это коснется огромного количества людей, — говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев: «Традиционно поездки из Подмосковья в Москву и наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам, к друзьям, к местам лечения, отдыха важны для всех жителей. Просьбы обеспечить такую возможность часто звучали на встречах на различных территориях. Эту льготу в Подмосковье с 1 августа смогут получить порядка 1 миллиона 200 тысяч человек».
Право на бесплатный проезд также получают почетные доноры, родители детей-инвалидов, многодетные родители и опекуны детей-сирот.
Комментарии11
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lenin3 01 августа 2018 | 09:08
А за границами Москвы и области пенсионеров,видимо,нет.
К следующему дачному сезону про льготу благополучно забудут,выборы-то прошли...
zztop1960 01 августа 2018 | 09:35
lenin3: В Эстонии проезд в общественном транспорте сделали бесплатным. Большинство граждан Эстонии с 1 июля могут воспользоваться бесплатным проездом в местном транспорте. В 11 из 15 уездов страны проезд сделали бесплатным для местных жителей. Об этом в понедельник, 2 июля.
Отмечается, что в столице Эстонии - Таллине, за проезд в общественном транспорте не нужно платить с 2013 года. Остальные четыре уезда могут перейти на новую систему в удобное для них время.
rampa 01 августа 2018 | 09:23
почему ЦИК до сих пор не реагирует на явное нарушение закона о выборах? Использование своего служебного положения для подкупа избирателей.
i_c_e 01 августа 2018 | 09:27
Все на выборы!
Интересно только как они на предмет «недополученной выгоды» с железнодорожниками договорились. Вряд ли те «за просто так» о пенсионерах позаботились. И вряд ли Воробьёв с Собяниным из собственных карманов это покрыли.
vinsentvangog2 01 августа 2018 | 09:28
ТОВАРИЩИ ,ГРАЖДАНЕ ... РЕБЯТА - это ХОРОШО что пенсионерам москвы с первого августа обеспечен бесплатный проезд в пригородных электричках ,ХОРОШО , но нам то ,в остальной РОССИИ почему нет этого или мы не граждане РОССИИ , чем это жители москвы лучше нас ... Я так понимаю или всем пенсионерам страны бесплатный проезд в электричках , или ни кому ... так будет СПРАВЕДЛИВО ...
fessgray 01 августа 2018 | 09:36
vinsentvangog2: ты просто забываешь, что есть Московия, а есть завоеванные провинции ... не путай. Это же устройство государства по принципу Древней Греции. Не зря весь мир москалей ненавидит.
i_c_e 01 августа 2018 | 09:44
vinsentvangog2: Нет, вы такие же. Но Собянина «избирать» будут московские пенсионеры, а Воробьёва — подмосковные. А про «справедливость» на федеральном уровне — выше. Владимира Владимировича и без бесплатного проезда «избрали» и ещё «изберут».
sim202_ 01 августа 2018 | 09:30
Ага.
Страна заплОтит за переназначение знатного оленевода.
С удовольствием.
fessgray 01 августа 2018 | 09:34
на время до выборов?! ))))))))) а потом снова платный будет
sim202_ 01 августа 2018 | 09:43
Привет гражданам ВТОРОГО СОРТА!!!
gregor 01 августа 2018 | 09:43
Проезд на электричках для пенсионеров Москвы и Подмосковья с сегодняшнего дня бесплатный
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До выборов .
А потом подымят цену ,отберут льготы и наверстают пропагандистскую халяву .
Лицемерие это по российски .
Голосование за власть , это менталитет .