Семь автомобилей столкнулись на Тверской улице в центре Москвы
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Движение ограничено по четырем полосам из восьми, — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. В результате ДТП никто не пострадал, причины аварии выясняются.
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Комментарии2
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vilingrad 01 августа 2018 | 09:23
Жаль, не путинский эскорт:)
danko_voila 01 августа 2018 | 09:32
vilingrad: твой Пётра параша уже бухой?