Истребитель-бомбардировщик Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Хабаровском крае
Истребитель-бомбардировщик Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Хабаровском крае, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. В результате инцидента никто не пострадал.
Причины происшествия расследуются. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа тормозного парашюта.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 01 августа 2018 | 09:36
Такой Духовный истребитель-бомбардировщик, как Су-34, просто не имеет права тормозить.
Поэтому патриоты и украли тормозной парашют.
vilingrad 01 августа 2018 | 09:38
И если б водку гнать не из опилок...