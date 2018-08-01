Истребитель-бомбардировщик Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Хабаровском крае, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины происшествия расследуются. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа тормозного парашюта.