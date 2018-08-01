Погибшие в ЦАР журналисты собирались посетить базу, где могли находиться наемники из России

Погибшие в Центральноафриканской республике журналисты собирались посетить базу, где могли находиться наемники из России. Тем временем появляются новые подробности об обстоятельствах нападения на Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Злоумышленников было около десятка, они были в тюрбанах и говорили только по-арабски, приводит слова мэра африканского города, возле которого произошло преступление, агентство Associated Press. Трое россиян были убиты на месте, водитель машины, в которой они ехали, сумел сбежать. Чиновник добавил, что спецслужбы предупреждали съемочную группу и предлагали повременить с поездкой, поскольку было уже поздно. Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что убийство было совершено с целью ограбления. Как рассказала заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями», для которого журналисты снимали документальный фильм, Анастасия Горшкова, при себе у них были около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. Незадолго до этого им пришлось заплатить взятку местным полицейским, которые обратили внимание на их аппаратуру. В Центральноафриканскую республику Джемаль, Радченко и Расторгуев приехали в рамках расследования о работе ЧВК «Вагнер». Первые сообщения о российских наемниках в Африке стали появляться еще в конце прошлого года. Сообщалось, что съемочная группа собиралась посетить базу в районе столицы страны, где, предположительно, находятся наемники «Вагнера». Однако туда их не пустили, под предлогом отсутствия аккредитации от министерства обороны страны.

ЧВК Вагнера связывают с Евгением Пригожиным, которого пресса называет «поваром Путина». Сообщалось, что наемники этой структуры участвовали в операциях в Донбассе и действуют в Сирии.