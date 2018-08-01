Трамп: Строительство стены на границе с Мексикой уже началось

Строительство стены на границе с Мексикой уже началось, — заявил президент США, выступая перед сторонниками в Тампе. По словам Дональда Трампа, в распоряжении властей уже есть более полутора миллиарда долларов, но для завершения проекта требуется больше средств.

Президент раскритиковал демократов, которые, по его словам, помогают распространению преступности, выступая за открытые границы.