Трамп: Строительство стены на границе с Мексикой уже началось
Строительство стены на границе с Мексикой уже началось, — заявил президент США, выступая перед сторонниками в Тампе. По словам Дональда Трампа, в распоряжении властей уже есть более полутора миллиарда долларов, но для завершения проекта требуется больше средств.
Президент раскритиковал демократов, которые, по его словам, помогают распространению преступности, выступая за открытые границы.
Комментарии1
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andreyoo 01 августа 2018 | 09:13
Строительство стены на границе с Мексикой уже началось
--- Там не Яценюк руководителем проекта?