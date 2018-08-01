Орловские власти возьмут кредит в 102 миллиона рублей, чтобы разморозить заблокированные счета школ и детских садов

Орловские власти возьмут кредит в 102 миллиона рублей, чтобы разморозить заблокированные налоговиками счета нескольких школ и детских садов. Долги по налогам появились из-за «майских указов» президента Путина по повышению зарплат, — сообщает Коммерсант.

Кроме этого, у нескольких школ и детских садов города образовались долги за питание детей – почти 190 миллионов рублей.