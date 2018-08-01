Офицеры контрразведывательного управления «М» в ФСБ, сообщившие о фактах коррупции во ФСИН, сами оказались под арестом
Офицеры контрразведывательного управления «М» в ФСБ, сообщившие о фактах коррупции во ФСИН, сами оказались под арестом, — сообщает Коммерсант. Это капитан Константин Струков и Майор Сергей Никитюк.
По данным издания, Никитюк лично участвовал в разработке и аресте зам.директора ФСИН Олега Коршунова.
Самих офицеров обвинили в мошенничестве в особо-крупном размере. Виновными себя они не признают. Оба обжаловали арест.
Комментарии7
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ostapbey 01 августа 2018 | 08:50
Вчера эту ситуацию уацию Горный описывал..
В красках даже..
gregor 01 августа 2018 | 08:51
Офицеры контрразведывательного управления «М» в ФСБ, сообщившие о фактах коррупции во ФСИН, сами оказались под арестом
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Хватит ли банок , что бы эти пауки, сами себя загрызли .
vatnegdead 01 августа 2018 | 08:53
а че там в цар? не дают комментировать новости, скрывают очевидный факт:
какое совпадение, правда? поехали корреспонденты снимать про вагнеровцев - и.....сдохли!!! прям никаких ассоциативных версий не возникает: "а кто же это сделал? ай-яй-яй"
sandr 01 августа 2018 | 09:24
vatnegdead: "поехали корреспонденты снимать про вагнеровцев - и.....сдохли"
Вагнеровцы, видать, заранее знали, кто и почему к ним приедет и куда поедет
zztop1960 01 августа 2018 | 09:00
"Я, кстати говоря, помню, откуда взялось это русскоговорящее большинство Крыма. В 1944 году крымских татар выселили, а в их дома, еще неостывшие очаги, поселили выслужившихся на войне НКВДшников и СМЕРШевцев. И вот их приплод и есть сейчас тот самый "русский мир", то самое русскоговорящее большинство Крыма", – сказал Джемаль Орхан
provincial49 01 августа 2018 | 09:01
"Все смешалось в доме Облонских..."
sandr 01 августа 2018 | 09:21
Опасно в России бороться с коррупцией, пока мафия у власти