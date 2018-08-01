Офицеры контрразведывательного управления «М» в ФСБ, сообщившие о фактах коррупции во ФСИН, сами оказались под арестом, — сообщает Коммерсант. Это капитан Константин Струков и Майор Сергей Никитюк.

По данным издания, Никитюк лично участвовал в разработке и аресте зам.директора ФСИН Олега Коршунова.

Самих офицеров обвинили в мошенничестве в особо-крупном размере. Виновными себя они не признают. Оба обжаловали арест.