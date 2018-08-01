Суд оставил под арестом пожарного, который обвиняется в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровский областной суд оставил под арестом пожарного Андрея Бурсина – он обвиняется в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Бурсин был задержан 7 июля и арестован по ходатайству следствия на два месяца. Защита обжаловала арест, — сообщает ТАСС.