Суд оставил под арестом пожарного, который обвиняется в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Кемеровский областной суд оставил под арестом пожарного Андрея Бурсина – он обвиняется в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Бурсин был задержан 7 июля и арестован по ходатайству следствия на два месяца. Защита обжаловала арест, — сообщает ТАСС.
Комментарии1
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neyexo 01 августа 2018 | 08:58
А тех, кто подписывал ввод в эксплуатацию, не нашли?