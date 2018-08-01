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08:32, 01 августа 2018

Николас Мадуро признал личную ответственность за кризис, который экономика Венесуэлы переживает с его прихода к власти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал личную ответственность за экономический кризис, который экономика страны переживает с  момента его прихода к власти в 2013 году. Ранее президент неоднократно заявлял, что кризис вызван действиями США и их союзников.

По прогнозам МВФ, инфляция в  Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. В стране дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Несмотря на это, весной Николас Мадуро был переизбран на второй пятилетний срок. США, большинство стран Латинской Америки и Европы результаты выборов не признали.

Комментарии

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alex_xray 01 августа 2018 | 08:40

Даже до Мадуро доходит быстрее

eternity88 01 августа 2018 | 08:53

alex_xray: да ничего до таких бесстыжих популистов не доходит. они ведь искренне полагают, что слова "я несу за это ответственность" как раз освобождают от реальной ответственности. Макрон, вон, давеча тоже "признал ответственность" за избиение протестующего, устроенное его советником и что, какие-то санкции в отношении "взявшего на себя ответственность" последовали? Греческий премьер Ципрас так и вовсе "взял на себя ответственность за последствия" пожара вокруг Афинах с десятками погибших. И что, он из своего кармана семьям погибших гибель родных и утрату имущества возмещать кинулся? Тулеев тоже за 60 душ в Зимней Вишне "на себя все принял" и... переместился из губернаторского кресла в председатели заксобрания. Может уже и простому человеку хотя бы административные штрафы на словесные про "беру на себя ответственность" заменили, а то как-то не очень справедливо енто все...

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