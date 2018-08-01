Более 40% россиян считают вероятными массовые протесты по экономическим основаниям
Такой показатель зафиксирован впервые с 2009 года, — сообщает газета Ведомости со ссылкой на опрос, проведенный Левада-Центром.
28% респондентов готовы лично участвовать в протестах. Это максимальный показатель для пост-крымского периода.
Комментарии1
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rampa 01 августа 2018 | 09:00
какие массовые протесты, если на РАЗРЕШЕННЫЕ митинги по самым насущным вопросам для жизни людей выходит 5 тыс населения в двенадцати миллионной Москве?