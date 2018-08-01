Московский гарнизонный Военный суд арестовал двух фигурантов дела об особо крупном мошенничестве
По данным Коммерсанта, это офицеры Управления «М» ФСБ России — Сергей Никитюк и Константин Струков.
По некоторым данным, оба контрразведчика входили в группу, которая занималась оперативной разработкой бывшего главы ФСИН Александра Реймера и зам.директора ведомства Олега Коршунова.
Оба офицера обжаловали свой арест. Виновными они себя не признают.
Комментарии1
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juju11 01 августа 2018 | 08:52
На ЭМ комменты - полный отстой : правду - банят, ольгинским - простор и почтение.
А кроме того - запрет на соболезнования и мнения по поводу гибели.