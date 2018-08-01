Московский гарнизонный Военный суд арестовал двух фигурантов дела об особо крупном мошенничестве

По данным Коммерсанта, это офицеры Управления «М» ФСБ России — Сергей Никитюк и Константин Струков.

По некоторым данным, оба контрразведчика входили в группу, которая занималась оперативной разработкой бывшего главы ФСИН Александра Реймера и зам.директора ведомства Олега Коршунова.

Оба офицера обжаловали свой арест. Виновными они себя не признают.