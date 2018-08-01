Министерство труда предложило вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что работа нянь, сиделок, репетиторов и других самозанятых ведется без оформления трудовых отношений и контроля за соблюдением их прав нет.
Поправки касаются только самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями, — отмечает Коммерсант.
Комментарии3
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yurhip 01 августа 2018 | 08:51
Лиха беда начало
hrenvam 01 августа 2018 | 08:53
Так.
Первый шаг, не засчитывать трудовой стаж индивидуальным предпринимателям сделан...
terens 01 августа 2018 | 09:04
hrenvam: нет, если ты зарегистрированый ип и платишь налоги то никто никакой шаг не делал. просто есть умники которые всю жизнь фарцевали а потом идут за пенсией в фонд которой они не внесли ни копейки.