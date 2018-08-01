Министерство труда предложило вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что работа нянь, сиделок, репетиторов и других самозанятых ведется без оформления трудовых отношений и контроля за соблюдением их прав нет.

Поправки касаются только самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями, — отмечает Коммерсант.