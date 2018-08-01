В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту вспышки инфекции в детском спортивном лагере

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту вспышки инфекции в детском спортивном оздоровительном лагере. По данным местных властей, заболели девять детей и двое взрослых. Всего в учреждении находилось более 300 несовершеннолетних.

Сейчас работа лагеря приостановлена. Он закрыт на карантин, — сообщает Интерфакс.