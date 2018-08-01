Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга-Сочи

Реализация проекта обойдется более чем в триллион рублей, эта дорога станет самой дорогой в России, — сообщает газета Ведомости.

Само ведомство называет проект «реконстуркцией» – на месте серпантина планируется построить новую четырехполосную скоростную трассу. Проезд по трассе будет бесплатным.