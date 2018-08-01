Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга-Сочи
Реализация проекта обойдется более чем в триллион рублей, эта дорога станет самой дорогой в России, — сообщает газета Ведомости.
Само ведомство называет проект «реконстуркцией» – на месте серпантина планируется построить новую четырехполосную скоростную трассу. Проезд по трассе будет бесплатным.
Комментарии2
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yralez 01 августа 2018 | 08:20
Хотят денег хапнуть мимо Рамдырова с дорогой до Грозного ?
Не такие прыткие в кюветах валялись.
uhovostro 01 августа 2018 | 08:23
Это будет славный распил!..