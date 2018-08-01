Z Архив новостей новости
5 2 6 58
08:16, 01 августа 2018

Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга-Сочи

Реализация проекта обойдется более чем в триллион рублей, эта дорога станет самой дорогой в  России, — сообщает газета Ведомости.

Само ведомство называет проект «реконстуркцией» – на месте серпантина планируется построить новую четырехполосную скоростную трассу. Проезд по трассе будет бесплатным.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yralez 01 августа 2018 | 08:20

Хотят денег хапнуть мимо Рамдырова с дорогой до Грозного ?
Не такие прыткие в кюветах валялись.

uhovostro 01 августа 2018 | 08:23

Это будет славный распил!..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 6230 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Станислав Белковский

Фантомный референдум в Донбассе и ковровая дипломатия Путина На самом деле нынешний статус-кво Москву устраивает. Заведомо невыполнимые Минские соглашения могут длиться вечно, а пока РФ будет располагать жесткими рычагами обращения с Украиной…

5 138 6 53885 25.07
Kпутин, трамп, украина, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 89 6 11393 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 303 6 25336 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как в Штатах работает закон «Стоять на своём» Убийца отца трёх детей даже не взят под стражу – он действовал в пределах закона, говорит шериф округа Пинеллас, штата Флорида Боб Гуальтьери. Это странно звучит, но это так…

5 73 6 14929 25.07
Kсша, законодательство, общество, преступность, мнения
Блоги

Евгений Ройзман экс-мэр Екатеринбурга

+ Перспективы, скрепы и немного о «великом и могучем» Перспективы, скрепы и немного о «великом и могучем» Вслед за повышением пенсионного возраста будет новая атака на свободу в интернете, появятся новые ограничения. Вслед за этим будет ограничено хождение валюты…

5 130 6 48050 25.07
Kвидео, политика, общество, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 102 6 10875 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Падение Гаваны Ещё вчера город был наш – брачно двуполый. Там вольно могли дышать Милонов с Мизулиной. И вот грянул переворот. В  Гавану опасно стало ездить. Над ней встала радуга…

5 291 6 57323 25.07
Kкуба, лгбт, общество, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12749 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 13544 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Мария Мотузная: Я решила, что это шутка. Но когда у меня начали обыск, я побледнела Против жительницы Барнаула возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и экстремизме…

5 258 6 95886 25.07
Kобщество, суды, политика, события
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7914 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33709 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 41 6 5043 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 53 6 6619 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Воспоминания о будущем Власти лгут абсолютно про все: про пенсии и рост доходов, про войну в Украине и Сирии и про гибель наших граждан, про выполнение собственных обещаний и про честные выборы…

5 54 6 11509 25.07
Kполитика, общество, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

СК возбудил уголовное дело по факту убийства в ЦАР трех российских журналистов Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев снимали в Африке документальный проект о ЧВК Вагнера для «Центра управления расследованиями»...

5 0 6 7721
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 87 6 155156 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 77 6 19190 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 330 6 498515 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 249 6 122544 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7150673
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3594282

Сегодня в эфире