Участников Пусси Райот отпустили из ОВД Лужники

Об этом сообщил Петр Верзилов на своей странице в Твиттере. Активисты были арестованы после акции в Лужниках во время финального матча Чемпионата мира по футболу.

30-го июля молодые люди были выпущены из спецприемнике после 15 суток ареста, но на выходе снова задержаны. 31-го июля должно было состояться третье судебное заседание, однако Хамовнический суд вернул административные материалы в полицию для устранения недостатков, — сообщает Интерфакс.