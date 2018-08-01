Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили на месте

Нападавших было около 10 человек, все говорили по-арабски, — сообщает Ассошиэйтед Пресс, со ссылкой на представителя властей Центрально-африканского города Сибю, Марселен ЙоЙо. По его словам, водитель сбежал. Позже он рассказал властям о том, что произошло.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко находились в Центрально-Африканской республике ради съемок сюжета про наемников из ЧВК «Вагнера», совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского.