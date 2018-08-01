Участников акции Pussy Riot на финале чемпионата мира по футболу отпустили из ОВД «Лужники»

Накануне Хамовнический суд вернул в полицию материалы административного дела против активистов.

Под арестом Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева провели фактически 16 суток. 15 им назначил суд по статье о нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях. Это произошло сразу после задержания на стадионе «Лужники» в середине июля. Еще сутки активисты, которые выбежали на футбольное поле в финальном матче чемпионата мира, провели в ОВД. Всех их задержали сразу же после освобождения из спецприемника в понедельник, привезли в отдел и оформили протоколы по статье о нарушении порядка проведения митинга или демонстрации. Но во вторник Хамовнический суд отказался рассматривать эти материалы. По какой причине – пока не ясно, сказал «Эху» адвокат Pussy Riot. Полицейские сначала отвезли их обратно в отдел, ожидалось, что их оставят там еще на одну ночь. Но около полуночи сами активисты написали в твиттере, что их отпускают. Под обязательство о явке – в ОВД «Лужники» их ждут теперь в пятницу, 3 августа.

Ранее задержанные были оштрафованы на 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы. Участники Pussy Riot своей акцией требовали освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.