В Центральной Африке убит журналист Орхан Джемаль и его коллеги

По предварительным данным, россияне стали жертвой ограбления.



Гибель Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике подтвердила изданию The Bell его жена Ирина Гордиенко. По ее словам, она опознала тело мужа по фотографии. По данным источников телеканала «Дождь», двое других погибших – оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в ЦАР документальный фильм о работе «ЧВК Вагнера». Источник портала «Медиазона» рассказал, что журналистов убили, когда они ехали на встречу с консультантом, помогающим в организации съемок. Водитель машины выжил и рассказал о том, как развивались события: вооруженные люди устроили засаду и открыли огонь по автомобилю. Трое журналистов погибли мгновенно. Показания водителя в беседе с Reuters озвучил мэр города Сибю, неподалеку от которого произошло нападение. Россияне везли с собой дорогостоящую технику, что и могло стать причиной ограбления.

По словам жены Джемаля, с ней связалась официальный представитель МИДа Мария Захарова, которая пообещала как можно скорее вернуть тела погибших на родину. К расследованию убийства подключился Следственный комитет.