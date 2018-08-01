Телеканал RT платил британским депутатам за появление в своих программах
По сведениям Transparency International, с 2014 года не менее 12-ти депутатов получили за это 94 тысячи фунтов стерлингов. При этом «Трансперенси» не включала в перечень двух бывших парламентариев, ведущих собственное телешоу на RT. Об участии членов парламента в эфире телеканала за деньги ранее писала Guardin.
Комментарии15
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serjo1977 01 августа 2018 | 07:53
RT - символ разбазаривания государственных средств, которых, почему то, не хватает на детей и стариков..
midnightblues 01 августа 2018 | 08:12
serjo1977: Скорее символ полной дебилизации-особенн RT руководства
semper_fidelis 01 августа 2018 | 08:19
serjo1977: Символ разбазаривания - это ЕБН-центр.
huyt 01 августа 2018 | 07:53
Никто не хочет связываться с симоняновским RT. Уже журналисты из этого СМИ за деньги просят ради Христа дать интервью.
vladimir1_57 01 августа 2018 | 08:04
О как!!
Оказывается, европейские депутаты продаются и покупаются. )
sensei54 01 августа 2018 | 08:09
vladimir1_57: Не только продаются, но даже какают в туалете.
midnightblues 01 августа 2018 | 08:14
sensei54: huyt: Конечно-а еще им подсовывают подстилок из дочек руководства СВР-и они занимаются групповухой
Это называется агентурная работа
rus 01 августа 2018 | 08:23
midnightblues: ...Это называется агентурная работа
Разве не результат - приз в конкуренции?
pro_hanov 01 августа 2018 | 08:12
vladimir1_57: А Вы как думали? Везде находятся люди, готовые продать свою совесть за деньги. В России они сейчас у власти. Вот и действуют своими методами: найдут компромат или заплатят деньги какому-нибудь пройдохе из Европы, и трубят потом по всем госСМИ, что Европа готова признать Крым российским и т.п.
rus 01 августа 2018 | 08:21
pro_hanov: ... Везде находятся люди, готовые продать свою совесть за деньги...
Спрос рождает предложение - закон рынка! А Вы против законов рынка?
borhudarov 01 августа 2018 | 08:06
Вот уж точно, к чему ни прикоснутся наши деятели, всё превращается в прах и дерьмо. Это просто ужас какой-то. Все люди, как люди, страны как страны, только мы великий Мордор. И этим гордимся.
yralez 01 августа 2018 | 08:15
Т.е. денег было спущено от АП плешивого.
scimitar 01 августа 2018 | 08:15
Кто бы сомневался! Бесплатно с таким говнищем, как "Раша Тудэй", никто и связываться не станет.
kochetkovv9 01 августа 2018 | 08:18
Не может быть! Такого не было! Если бы такое было, упомянутые журналисты давно бы болтались на рее одного из кораблей королевского флота Великобритании. Потому что то, что они делали – измена родине в чистом виде. Если же их высшая власть не наказывала – налицо нечто еще более страшное: измена родине со стороны высшей власти. То-то меня не покидает ощущение приближающегося краха. Основа, фундамент западной цивилизации, Британия предает то, на чем она этот фундамент построила. Повержены в прах понятия чести, справедливости и свободы.
semper_fidelis 01 августа 2018 | 08:22
Как обычно, сильнее всего возмущаются миздобулы и эмигранты.
Кстати, вопрос к миздобулам: в свете ваших последних географических открытий, кто там у вас кого оплодотворил - Протоукр Динозавра или наоборот, и что при этом делал Птеродактиль?