Телеканал RT платил британским депутатам за появление в своих программах

По сведениям Transparency International, с 2014 года не менее 12-ти депутатов получили за это 94 тысячи фунтов стерлингов. При этом «Трансперенси» не включала в перечень двух бывших парламентариев, ведущих собственное телешоу на RT. Об участии членов парламента в эфире телеканала за деньги ранее писала Guardin.