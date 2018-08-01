Редакция российского Forbes попросила американских издателей не утверждать главным редактором Андрея Золотова
Коллектив также просит вмешаться в их конфликт с владельцем издания Александром Федотовым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо редакции, которое подписали 29 человек. Авторы утверждают, что Федотов пытается уничтожить редакционную независимость журнала. По их словам, владелец самостоятельно убрал из выпуска статью о братьях Магомедовых и менее чем за месяц дважды поменял главных редакторов журнала.
Комментарии2
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huyt 01 августа 2018 | 07:57
Отозвали бы американцы свой бренд у этого Федотова и пусть бы сидел он сам на сам со своим скучным журналом.
jeremey 01 августа 2018 | 08:01
huyt: а куда она бренд передадут сразу вот так?
но интересно, смогут ли они вообще хоть что-то сделать...