Администрация Дональда Трампа запросила 15 млрд долларов на следующий год на обеспечение кибербезопасности
Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс. В качестве одного из противников США в киберпространстве вице-президент назвал Россию. При этом Пенс высказался за создание в США нового федерального ведомства по вопросами обеспечения безопасности в киберпространстве, в частности для обеспечения избирательного процесса.
Комментарии2
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sg93 01 августа 2018 | 07:53
Конечно запросишь после того как русские хакеры не только подстанции взламывают, но и срывают запуски МБП. Ну а кто бы еще мог устроить такое: «аномалия, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста». Лучше сразу пуск отменить, чем потом стекло с половины штата соскребать..
venmud 01 августа 2018 | 07:53
Но мы за счет средств эффективной пенсионной реформы шарахнем так, что все дубы заколосятся.