Администрация Дональда Трампа запросила 15 млрд долларов на следующий год на обеспечение кибербезопасности

Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс. В качестве одного из противников США в киберпространстве вице-президент назвал Россию. При этом Пенс высказался за создание в США нового федерального ведомства по вопросами обеспечения безопасности в киберпространстве, в частности для обеспечения избирательного процесса.