Пенсионеры Москвы и области с сегодняшнего дня могут ездить в пригородных электричках бесплатно
Право бесплатного проезда получили и другие категории льготников. В общей сложности бесплатным проездом в электоропоездах смогут воспользоваться почти 3 миллиона жителей Московского региона.
Комментарии12
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lenin3 01 августа 2018 | 07:37
За границами Москвы и области,видимо,пенсионеров нет...
romantik56 01 августа 2018 | 07:38
Ох,уж эта покупка...
huyt 01 августа 2018 | 07:39
romantik56: Подкуп, которым всегда оленевод пользуется.
ivar1964 01 августа 2018 | 07:43
Бесплатно? Бесплатно ничего не бывает. Они ездят за счет налогоплательщика. За счет всей страны. Еще одно подтверждение особого права столицы грабить регионы.
kir_pich_101 01 августа 2018 | 07:48
ivar1964: Сравнить жизнь пенсионеров столицы и глубинки, невозможно совсем.
В основном нищета, с трудом набирающая денег на питание. Знаю пожилых супругов, ездят по ночам зайцами к себе на участок, денег на билеты нет...
vlabar1960 01 августа 2018 | 07:43
Страна привилегий и льгот , страна господ и рабов.
jeremey 01 августа 2018 | 07:43
это взятка до выборов?
varangian2011 01 августа 2018 | 07:49
jeremey: Конечно предвыборная компания. Анекдот на тему есть:
Попадает Путин на тот свет.
Встречает его там Бог и говорит:
- Покажу я тебе рай и ад, а ты сам выберешь потом куда пойти. Куда сначало пойдешь?
Путин говорит:
- В рай.
Приходят в рай. Ну там все как обычно, зелень, солнышко, все тихо сидят под пальмами, отдыхают, кто то загорает.
В общем скукота.
Приходит в ад. А там столы полные разной еды, разных явств, вино, водка, сигареты, концерт, дискотека, все пляшут, веселуха короче одним словом.
Возращается значит Путин назад к Богу, тот спрашивает его:
- Ну что выбрал? Куда пойдешь?
Путин говорит в ад.
Отправляет значит Бог Путина в ад .
Тот приходит назад, а там ни чего нет. Ни столов с яствами, ни музыки и концертов, там , сера, огонь, цепи с крюкам , сковородки на кострах...
Путин у чертенка спрашивает:
- Слушай, а вчера, что здесь было?
- Предвыборная компания.
neyexo 01 августа 2018 | 07:44
В будущем надо будет добавлять - кто дожил
Интересно, что объявление о бесплатном проезде московских пенсионеров повесили в рязанской области. Местные пенсионеры обратили на это внимание.
andygo__ru 01 августа 2018 | 07:47
Хм... как необычно! Ну, тогда, значится: Собянина - в президенты, но: не Москвы, а всея Руси.
Т.е., Собянина - в Президенты, вместо Путина В.В.! Глядишь, Сергей наш свет Семенович - и возраст пенсионный поднимать не будет, и Тимченки, Ротенберги и проч. публика - не в его друзьях.
В общем, Собянина - не в президенты, а - в целые Президенты!
...а Москва... А что Москва? Да гнать его нах из Москвы - Москве же легче будет, имхо.
vladislav 01 августа 2018 | 07:58
А граждане Эстонии могут бесплатно ездить на всем общественном транспорте. Наверно, уже встали с колен. Или у них скрепы мощнее??
stas12006 01 августа 2018 | 08:14
А остальные пусть сосут вувузелы и вспоминают как саудовскую аравию обыграли.
В остальной стране видимо люди второго сорта .
У москвиче есть доплаты , нормальная медицина , нормальные условия.
А врегионах этого не надо - они и так голосуют за путина.