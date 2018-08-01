В ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев

В Центральной Африке россияне снимали для ЦУР «Открытой России» документальный фильм о ЧВК Вагнера. Тела убитых были обнаружены на дороге в 23 километрах от города Сибю и уже доставлены в столицу страны Банги. По сообщению Reuters, журналисты попали в засаду. Местные власти сообщают, что погибших и их машину нашли солдаты регулярной армии, а целью убийства могло быть ограбление. Агентство АР уточняет со ссылкой на свои источники, что в нападении участвовали на менее 10 человек, говоривших по-арабски. Водителю удалось бежать, он и сообщил властям о случившемся.

В МИДе уже выясняют обстоятельства возможной гибели российских граждан в Центральной Африканской Республике. Об этом объявила спикер ведомства Мария Захарова.