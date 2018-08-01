Поспешная кремация британки Дон Стерджес исключает возможность дальнейших следственных действий
Об этом ТАСС сообщил источник в российском посольстве в Лондоне. По его словам, британские власти уничтожают важные вещественные доказательства. Британская полиция утверждает, что женщина стала жертвой воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок», а к отравлению причастна Россия. Российская сторона категорически отвергает эти обвинения и настаивает на допуске к расследованию.
Комментарии9
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sg93 01 августа 2018 | 07:28
Лживые английские ублюдки жгут все улики подряд. Животных, женщин, скамейки.. Чтобы поотм спокойно обвинять Россию во всех грехах. Шарфик то хоть Борькин сохранился? Или тоже уничтожили?
"Ну все, улик больше нет, а теперь признавайтесь. Ах не признаетесь, значит точно виновны.."
nf5096004 01 августа 2018 | 07:43
sg93: а для чего нужно тело, если установлено. чем оно было отравлено. Тело не может давать показания. А для безопасности окружающих вполне разумно было его кремировать, что и было сделано.
pmasel 01 августа 2018 | 07:58
Пусть мидаки выпьют ее крови взятой для анализа. Можно и другие жидкости им предложить.
korikov 01 августа 2018 | 07:59
nf5096004:
Аналогия: человека отравили, он умер в больнице где подтвердили факт отравления. Что делает полиция, кремируют тело не проведя необходимых следственных действий и уничтожает место преступления, сжигает предметы, которые могут быть определены как улики. Ничего не остаётся.
Полиция. что, покрывает убийцу?
Вот то, что мы видим в Англии - это сокрытие преступления. Их действия действительно подозрительны.
Если отравляющее вещество действительно так опасно, что надо уничтожать всё, что к нему в той или иной степени могло прикоснуться или просто находится рядом, то почему полицейские вскрывали дом Скрипалей без средств защиты, (!) прикасались к ручке, на которую по их же утверждением было нанесено отравляющее вещество, и никто из представителей правопорядка не отравился. Но при этом все улики были уничтожены, а дом отцеплен. ОЗХО, кстати предоставили не предмет, на который было нанесено химическое вещество, а это вещество уже отдельно.
vladimir1_57 01 августа 2018 | 08:02
nf5096004:
Да, да установлено, все тщательно исследовано и запротоколированно )
И где результаты?
А они секретные и их никому и никогда не покажут. ))
nf5096004 01 августа 2018 | 08:08
vladimir1_57: ты тупой, или прикидываешься? Тело было отравлено "Новичком". Это было доказано и запротоколировано. Раз эти данные дошли до тебя, следовательно, они не секретные. Или ты хочешь, чтобы лично тебе по почте переслали? Так попроси, английский не забыл?
contsignal 01 августа 2018 | 08:12
nf5096004: >а для чего нужно тело, если установлено. чем оно было отравлено
А просто может быть "ложки нашлись, а осадок остался"?
yralez 01 августа 2018 | 07:48
Обычная тактика РФ.......врать, врать и врать.
До упора.
penny 01 августа 2018 | 08:03
Кипит наш разум возмущённый!!! Как они, англичане, имели право свою англичанку кремировать без нашего!!! ВЫСОЧАЙШЕГО!!! на это разрешения!!!