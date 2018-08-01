Осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку

Как сообщила у себя в ФБ адвокат Роза Магомедова, Дадаев протестует против необоснованного, по его мнению, помещения в штрафной изолятор. Помимо Дадаева еще двое заключенных объявили голодовку по той же причине. А еще 17 заключенных отказываются принимать пищу из-за закрытия в колонии мечети.