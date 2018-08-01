Осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку
Как сообщила у себя в ФБ адвокат Роза Магомедова, Дадаев протестует против необоснованного, по его мнению, помещения в штрафной изолятор. Помимо Дадаева еще двое заключенных объявили голодовку по той же причине. А еще 17 заключенных отказываются принимать пищу из-за закрытия в колонии мечети.
Комментарии9
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piterjanis 01 августа 2018 | 07:31
Побьёт рекорд Сенцова
sg93 01 августа 2018 | 07:38
Почему ни один местный пушистозадый педик не возрыдал и не написал на жопе "Свободу Двдаеву"? Как они рыдают по нуиновному сенцову.
nf5096004 01 августа 2018 | 07:40
sg93: а Сенцов в отличие от Дадаева ниого не убивал.
volgin_iw 01 августа 2018 | 07:58
nf5096004: А Дадаев разве кого-то убивал? Ясно ведь: осудили низачто.
nf5096004 01 августа 2018 | 08:04
volgin_iw: Вообще-то доказано то, что он убил Немцова. Не найдены заказчики.
volgin_iw 01 августа 2018 | 08:16
nf5096004: Все неполживые и совестливые граждане знают, что путинскому правосудию верить нельзя, а сидят у нас одни лишь неуиноуные.
sg93 01 августа 2018 | 08:14
nf5096004:
Так и Бут, например, никого не убивал. А 25 лет тянет. И никто на эхе против этого не протестует. Как так то?
serjo1977 01 августа 2018 | 07:46
sg93: Как это, "ни один" - а ты?
stas12006 01 августа 2018 | 07:40
Голодовка это какя-то херня.
Путинским мразям и наплевать , что себя кто-то голодом заморит.
Я за любой кипишь , кроме голодовки.