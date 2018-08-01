Суд в Москве рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении ареста братьям Магомедовым
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
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Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
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