На Гавайских островах сегодня встретят самолет с останками 55 американских солдат, погибших в Корейской войне

Они были переданы властями КНДР в минувшую пятницу.

Подобной церемонии не случалось уже более 10 лет. Именно тогда в последний раз Пхеньян передавал останки погибших в Корейской войне американских солдат для их репатриации. На этот раз на Гавайях военно-транспортный самолет с прахом военнослужащих будет встречать вице-президент США Майкл Пенс. Сам же глава государства Дональд Трамп поблагодарил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына за выполнение обещаний. Договоренность о возврате останков американских солдат, напомним, была достигнута в ходе встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре в начале июня. Трамп выразил уверенность, Ким Чен Ын и дальше будет помогать искать прах военнослужащих и возвращать его на родину. Между тем официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт ранее рассказала, что Вашингтон не возмещал расходы Пхеньяна, связанные с извлечением и хранением останков американских солдат. По закону министр обороны США может оплатить эти действия, однако власти КНДР, по словам Науэрт, с такой просьбой не обращались.

По данным Пентагона, во время Корейской войны погибли более 35 тысяч американцев. В ведомстве предполагают, что на территории КНДР остаются останки около 5 тысяч солдат.