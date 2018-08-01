Московский областной суд, как ожидается, сегодня огласит приговор пятерым участникам так называемой «банды GTA»

Они обвиняются в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах.

Для четверых обвиняемых прокуратура запросила пожизненные сроки. Еще одному фигуранту гособвинение просит назначить 25 лет колонии строго режима. Изначально на скамье подсудимых было 9 человек, однако четверо погибли год назад при попытке бегства из Мособлсуда. Тогда участники банды напали на двоих конвоиров и завладели их оружием. Завязалась перестрелка, в ходе которой трое подсудимых погибли, еще один позже скончался в больнице от полученных ранений.

Фигуранты дела так называемой «банды GTA» обвиняются в серии нападений в Московской и Калужской областях, совершенных с 2012 по 2014 год. По версии следствия, выходцы из Средней Азии, состоявшие в группировке, устраивали засады, нападали с оружием на водителей, после чего угоняли автомобили. Их жертвами стали 17 человек.

Свое название «банда GTA» получила по аналогии с популярной компьютерной игрой, по сценарию которой персонаж грабил и убивал водителей.