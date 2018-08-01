Шалинский городской суд Чеченской республики сегодня должен возобновить слушания по делу Оюба Титиева
Шалинский городской суд Чеченской республики сегодня должен возобновить слушания по делу главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.
Между тем, правозащитники и адвокаты не оставляют надежды перенести рассмотрение дела Оюба Титиева в другой регион России. Об этом «Эху Москвы» сказал член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Напомним, Оюб Титиев обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Комментарии1
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huyt 01 августа 2018 | 07:32
Наверно стоило ещё приписать слово "шариатский".