Погибшие в ЦАР российские журналисты планировали посетить базу, где могут находиться наемники из ЧВК Вагнера

Об этом Дождю рассказала замглавного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасия Горшкова. По ее словам, в столицу ЦАР Банги Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в субботу и на следующий день отправились в Беренго, но без аккредитации минобороны ЦАР на базу их не пустили. Переписав данные журналистов, им сказали что аккредитации будут готовы через пять дней. Накануне журналисты должны были встретиться с фиксером — консультантом, помогающим в организации съемок из миссии ООН. С собой у журналистов было около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. Они должны были выйти на связь вечером во вторник.

Погибших в ЦАР членов съемочной группы из России могли перепутать с военными и убить из мести. О такой версии пишет центральноафриканское издание «Корбе Ньюз». Оно утверждает, что российские военные ранее убили жителя города Дамара. После этого местные жители потребовали от дислоцированных в городе военных его покинуть. Идет ли речь об официальных российских военнослужащих или о наемниках из России, не уточняется.