Минфин США продлил срок завершения операций с долговыми инструментами и акциями компаний Олега Дерипаски
Завершение действующих контрактов «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» продлено до 23 октября. Все эти компании находятся под американскими санкциями.
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Завершение действующих контрактов «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» продлено до 23 октября. Все эти компании находятся под американскими санкциями.
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