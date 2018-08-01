Самолет, разбившийся в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, был сбит порывом ветра

Об этом сообщили власти одноименного штата. При взлете самолет неожиданно подвергся воздействию порыва ветра, из-за которого он резко снизился и задел землю левым крылом. На борту воздушного судна находилось более 100 человек. По данным властей, никто из них не погиб, однако почти все госпитализированы. Самолет выполнял рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико.