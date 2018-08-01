Полиция отпустила задержанных накануне участников группы Pussy Riot

Об этом в своем твиттере сообщает Петр Верзилов. Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина и Петр Верзилов после выхода из спецприемника, где они отбывали 15 суток, снова были задержаны, на этот раз по обвинению в проведении несанкционированной акции и сопротивлении полиции. Накануне суд в Москве не стал рассматривать административные материалы в отношении участников группы и дела были возвращены в полицию для устранения недостатков.