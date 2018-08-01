В Дании сегодня вступает в силу закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах

Теперь в стране нельзя носить не только паранджу и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо.

За нарушение закона, одобренного датским парламентом в конце мая, предусмотрены довольно жесткие санкции. В первый раз придется заплатить штраф в 135 евро. Эта сумма серьезно возрастет, начиная с четвертого нарушения – тогда придется выложить уже до 1350 евро, передает Deutsche Welle.

При этом в Минюсте Дании объясняют, что никого не будут принуждать немедленно снять паранджу или никаб прямо на улице. После составления протокола нарушителя лишь попросят вернуться домой. При принятии закона в правительстве страны подчеркнули, что запрет не направлен против какой-либо религии. На улицах по-прежнему можно будет носить хиджабы и другую одежду, не скрывающую лицо. Закон в том числе осудила организация Amnesty International, заявившая, что речь идет о нарушении свободы вероисповедания.

Похожие законы ранее были приняты в других европейских странах, включая Францию, Австрию, Бельгию, Болгарию и Нидерланды.