В Дании сегодня вступает в силу закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах
Теперь в стране нельзя носить не только паранджу и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо.
За нарушение закона, одобренного датским парламентом в конце мая, предусмотрены довольно жесткие санкции. В первый раз придется заплатить штраф в 135 евро. Эта сумма серьезно возрастет, начиная с четвертого нарушения – тогда придется выложить уже до 1350 евро, передает Deutsche Welle.
При этом в Минюсте Дании объясняют, что никого не будут принуждать немедленно снять паранджу или никаб прямо на улице. После составления протокола нарушителя лишь попросят вернуться домой. При принятии закона в правительстве страны подчеркнули, что запрет не направлен против какой-либо религии. На улицах по-прежнему можно будет носить хиджабы и другую одежду, не скрывающую лицо. Закон в том числе осудила организация Amnesty International, заявившая, что речь идет о нарушении свободы вероисповедания.
Похожие законы ранее были приняты в других европейских странах, включая Францию, Австрию, Бельгию, Болгарию и Нидерланды.
Комментарии1
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sg93 01 августа 2018 | 06:39
Во бля... А как они будут определять настоящая борода или нет? Сразу дерггать или сначала предлагать отмачивать? Да сразу напишите "Вход в общественные места только для европейцев" и все. Вы же мигшранты чтобы сортиры чистить ввозили, а не для того чтобы они по общественным местам шастали. А мыть эти места они и ночью смогут..