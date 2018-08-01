С сегодняшнего дня пенсионеры столичного региона могут бесплатно пользоваться пригородными электричками
Эта льгота действует и для других категорий граждан.
Бесплатным проездом, по подсчетам властей, смогут пользоваться почти 3 миллионов человек, большая часть из которых москвичи. Кроме пенсионеров льгота также распространяется на почетных доноров, родителей в многодетных семьях, опекунов сирот, а также на тех, кто воспитывает детей с инвалидностью. Бесплатный проезд будет действовать до 2020 года. На эти цели из областного бюджета ежегодно будет выделяться более 4 миллиардов рублей. Как отмечается, решение ввести льготы после многочисленных обращений совместно приняли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев – оба участвуют в предстоящих осенью выборах в столице и области. Как пояснил Собянин, они посчитали справедливым отменить плату, поскольку поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье, по сути, ничем не отличаются от поездок по городу на метро.
Напомним также, что с сегодняшнего дня РЖД начнет использовать местное время при информировании о движении поездов. Ранее в билетах и расписаниях указывалось московское время.
Комментарии1
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chapter_2 01 августа 2018 | 06:24
Два чекиста перед своим "переизбранием" откровенно подкупают 3 миллиона граждан бесплатным проездом на электричках. Благо денег в Москве от грабежа остальных россиян пока хватает. Центризбирком это не волнует, хотя выборы глав Москвы и Московской области уже точно не будут честными и справедливыми.