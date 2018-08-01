СК возбудил уголовное дело по факту убийства в ЦАР трех российских журналистов

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев снимали в Африке документальный проект о ЧВК Вагнера для «Центра управления расследованиями». По имеющимся сведениям, съемочная группа направлялась из столицы страны Банги в населенный пункт Бомбари и их остановили на блокпосту. Целью убийства могло стать ограбление.

Учитывая большой опыт Джемаля в горячих точках, невозможно поверить, что это не было организованное убийство, — сказал «Эху Москвы» его бывший коллега, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Александру Расторгуеву в последнее время тяжело найти достойную работу, — сказал в эфире телеканала «Дождь» его коллега Павел Костомаров.

Расторгуеву было 47 лет. Снимал кино он с 97-ого года. Он известен по своей работе над фильмом о российском протесте 2012-ого года «Срок».